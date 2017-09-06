Часть аэропорта в Лос-Анджелесе эвакуировали из-за подозрительного пакета

2017-09-06 00:47 | www.trend.az | 2

Подозрительный пакет стал во вторник причиной эвакуации зала прилетов международного терминала аэропорта Лос-Анджелеса, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По его данным, находка была обнаружена незадолго до полудня по местному времени. Сообщение о ней поступило в полицию аэропорта, после чего на место прибыли взрывотехники. Отмечается, что пассажирам было предложено пользоваться залом вылетов, который продолжал работу.

Чрезвычайная ситуация продолжалась около 40 минут. В результате специалисты пришли к выводу, что пакет не представляет опасности.