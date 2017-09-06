Сеул выступил против военного разрешения конфликта вокруг КНДР

2017-09-06 01:38 | www.oxu.az | 2

Сеул выступает против военного варианта разрешения конфликта вокруг КНДР, заявил на конференции в Вашингтоне второй замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не приемлем две вещи. Во-первых, мы не должны признавать КНДР в качестве ядерного государства", — заявил дипломат, отметив, что Северная Корея продолжает "безумные провокации".

По его словам, это не приемлют миллионы граждан Южной Кореи, а также США.

"Вторая неприемлемая вещь ни в каком случае — это война на Корейском полуострове. Мы не можем принять войну в качестве варианта (решения конфликта). Это не потому, что мы слабые, но потому, что у нас есть воспоминания о Корейской войне. Важно подчеркнуть, что все варианты на столе. Но мы должны быть аккуратны, чтобы это не переросло в эскалацию войны или просчеты в восприятии КНДР", — подчеркнул он.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

C.Б.

