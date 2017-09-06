Министерство: Неуместно говорить о воздействии подорожания бензина Super на какую-либо сферу

2017-09-06 01:24 | www.apa.az | 3

«Подорожание бензина марки Aİ-98 super в Азербайджане ни в одной сфере не скажется». Об этом APA-Economics сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Министерства экономики Аббас Алиев.

«Бензин указанной марки не производится в Азербайджане и связан с импортом, в этой связи его цена не регулируется государством. Таким образом, неуместно говорить о воздействии изменения тарифа на какую-либо сферу. Попытки некоторых новостных сайтов создать ажиотаж по этой теме едопустимы», - отметил А.Алиев.

По словам чиновника, бензин марки Super используется в небольшом объеме лишь люксовых автомобилях.

Напомним, что с сегодняшнего дня цена бензина марки Aİ-98 super поднялась с 1,20 манатов до 1,30 манатов.

Бензин марки Super продается лишь в АЗС предприятия SOCAR Petroleum.

Как сообщили APA-Economics в указанном предприятии, изменение тарифа произошло сегодня около 08.00. «Как вы знаете, бензин марки Super импортируется в страну и продается лишь на АЗС SOCAR. Причина подорожания – повышение цены на бензин данной марки в Румынии», - отметил представитель компании.