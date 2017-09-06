Песков рассказал о позиции Путина по размещению миротворцев в Донбассе

2017-09-06 01:46 | www.apa.az | 2

Президент России Владимир Путин никогда не возражал против размещения миротворцев в Донбассе при согласии на это всех сторон конфликта. Как сообщает АПА, эти слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова передает РИА «Новости».

В то же время Песков отметил, что ясности о составе сил миротворцев в Донбассе пока нет.

«Дело в том, что эта тема так эвентуально ставится на повестку дня давно, но никакой ясности ни у кого нет. Путин никогда не возражал против направления миротворцев», — сказал Песков.

По его словам, Путин всегда подчеркивает, что это возможно только после разведения сторон и только с обоюдного согласия сторон этого конфликта.

Ранее сообщалось, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины.