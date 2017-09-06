Трамп решил выгнать из США всех нелегалов

2017-09-06 02:05 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп решил отменить порядок, предоставляющий право въехавшим в детском возрасте в США нелегалам получить вид на жительство, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Я не сторонник наказывать детей, большинство из которых стали взрослыми, за поступки их родителей. Но мы должны осознавать, что мы — страна закона, и потому страна возможностей», — говорится в заявлении американского лидера.

По словам Трампа, его предшественник на президентском посту Барак Обама обошел волю Конгресса, приняв порядок получения гражданства детьми-нелегалами (DACA). «Нет возможностей принять реформу миграционного законодательства, если исполнительная ветвь власти сможет переписывать или отменять законы по своему усмотрению», — резюмировал американский лидер.

С.Б.

