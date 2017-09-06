Польша заявила о необходимости построить АЭС мощностью 4,5 тысячи мегаватт

2017-09-06 02:09 | www.trend.az | 2
Польше необходима атомная электростанция из трёх блоков мощностью 4,5 тысячи мегаватт, заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский на экономическом форуме в Крынице-Здруй, передает РИА Новости.
Министр отметил, что в настоящее время Польша ведёт переговоры с Еврокомиссией по так называемому зимнему пакету, касающемуся выбросов в атмосферу. Одной из целей Польши является снижение до 50 процентов количества электроэнергии, вырабатываемой из угля.
"Для того, чтобы достигнуть этой цели, нам нужна АЭС из трёх блоков, производящих 4,5 тысяч мегаватт", — заявил польский министр.
Он отметил, что профильные специалисты в настоящее время вырабатывают аргументы, чтобы убедить правительство в необходимости строительства АЭС.
Ранее сообщалось, что в Польше уже ведутся поиски места для возможного строительства АЭС.