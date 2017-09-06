AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Состоялись очередные матчи отборочного этапа ЧМ-2018

2017-09-06 02:36 | www.oxu.az | 4

Завершились матчи 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2018 по зоне УЕФА. 

Oxu.Az представляет результаты матчей и турнирные таблицы. 
 
Группа D

Австрия – Грузия– 1:1
Голы: Шауб (43) – Гвилия (8).

Молдова – Уэльс – 0:2
Голы: Робсон-Кану (80), Рэмзи (90+3).

Ирландия – Сербия – 0:1
Гол: Коларов (55).

Группа G

Италия – Израиль – 1:0
Гол: Иммобиле (53).

Лихтейнштейн – Испания – 0:8
Голы: Рамос (3), Мората (15, 54), Иско (16), Сильва (39), Аспас (51, 63), Геппель (89, автогол).

Македония – Албания – 1:1
Голы: Трайковски (78, c пенальти) – Роши (52).

Группа I

Исландия – Украина – 2:0
Голы: Г. Сигурдссон (47, 66)

Турция – Хорватия – 1:0
Гол: Тосун (75).
 
Косово – Финляндия – 0:1
Голы: Пукки (83).

C.Б.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər