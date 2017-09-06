Азербайджанец и армянин создали ОПГ в Харькове

2017-09-06 02:54 | www.oxu.az | 5

Дзержинский суд Харькова рассматривает дело банды преступников, которая состояла из уроженцев Азербайджана и Армении. В банде также был третий преступник – уроженец Харькова. Вместе с ними на скамье подсудимых оказалась женщина, уроженка Мариуполя, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

Суд установил, что 25 февраля 2015 года уроженка Мариуполя, находясь в гостях у своей знакомой, узнала о ее богатом приятеле и предложила совершить на него нападение.

Женщина свела подругу с мужчинами, которые должны были принять участие в нападении. Последние нашли балаклавы, обрезы ружей и предметы для связывания жертвы.

Нападение было запланировано на 27 февраля. Ждали потерпевшего на лестничной клетке. Когда мужчина приблизился к злоумышленникам, они ударили его по голове, от чего тот упал и потерял сознание. Его продолжили бить.

У жертвы с руки сняли часы и забрали сумку, в которой находились травматический пистолет, деньги, ключи от квартиры, банковская карта, документы. Мужчине связали руки и, угрожая оружием, перенесли на 12-й этаж.

Потерпевшего заставили позвонить жене и предложить ей вынести из квартиры деньги и винтовки, которые были в сейфе. Один из злоумышленников спустился к женщине и забрал 3,8 тыс. евро и оружие.

Позже один из нападавших передал инициатору преступления 5 тыс. грн в качестве вознаграждения.

Суд признал трех нападавших виновными в совершении преступления по ч.2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

C.Б.

