Более тысячи жителей штата Юта эвакуировали из-за лесных пожаров

2017-09-06 02:56 | www.trend.az | 5

Более 1 тысячи человек эвакуированы в американском штате Юта из-за лесных пожаров, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщили местные власти, огонь охватил территорию в два квадратных километра. Две начальные школы были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Также сообщается, что от огня пострадали пять домов.

Подобная ситуация сложилась в штате Орегон. По данным пожарных служб, лесные пожары охватили территорию в 40 квадратных километров и уже угрожают жилым домам. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей 400 домов.

По данным агентства, из-за лесных пожаров в округе Малтнома был введен режим ЧС.