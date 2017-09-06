Во Флориде, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах объявили режим ЧП

2017-09-06 04:09 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах в связи с приближением урагана "Ирма", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

"Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уполномочено определять, привлекать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации. Вывоз строительного мусора и чрезвычайные защитные меры, включая прямую помощь из федерального центра, будут обеспечены на 75 процентов за счет федерального финансирования", — говорится в сообщении пресс-службы.