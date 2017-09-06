Başbakan Yıldırım: 'Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda'

2017-09-06 05:33 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Mahkumlara tek tip kıyafet çalışmasına ilişkin soru üzerine Yıldırım, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Yayınlanan kanun hükmünde kararname ile haklarında soruşturma olan ama yurt dışında olan kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili bir süre tanınmıştı. Üç aylık süre artık dolmak üzere?" sorusuna Yıldırım, "Üç aylık süreden sonra otomatikman vatandaşlıktan çıkma diye bir şey yok. Ondan sonra eğer bir karar alınırsa çıkma yönünde o geçerli olacak. Alınmazsa o süre devam edecek." yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım, "Bu konu ilk Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelir mi?" sorusuna karşılık, şunları söyledi:

"Hayır, gelmez. Onlar, tek tek ele alınıp değerlendirecek. Hukuken Türkiye'ye getirisi, götürüsü ne, bakılacak. Neticede bu vatandaşlıktan çıkarmakla, işledikleri suç ve üzerilerine atılı suçtan dolayı lehlerine bir durum ortaya çıkıyorsa tabii ki ona izin vermememiz lazım. Aksi halde o yönde bir karar alınabilir. O yüzden hepsinin dosyasının tek tek hukuki açıdan detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir."

Yıldırım, "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin nasıl bir karar çıkma eğilimi var?" sorusu üzerine, "Bir değerlendirme henüz yapılmadı." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceği iddialarına ilişkin ise "Arkadaşlar teknik düzeyde karşılıklı çalışıyorlar. Ne zaman ikimizin programı denk düşerse planlanmış olacak." açıklamasında bulundu.

"Bu referandum yapılmamalı"

Bir gazetecinin, "Sayın Bahçeli'nin referandumla ilgili değerlendirmeleri olmuştu. Ona bir yanıt vermediniz. Kuzey Irak'taki referandumla ilgili karşılıklı açıklamalarınız olmuştu." şeklindeki sözleri üzerine Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli ile biz görüşüyoruz. Bu konuları cümle alemin içinde anlatmaya lüzum yok. Aramızda bir görüş farklılığı da yok üstelik. Kuzey Irak'ta bölgesel yönetimin yapmaya çalıştığı referandum kararının çok vahim bir hata olacağını hep söyledik. Aynı şekilde de görüşümüz devam ediyor. Bu referandum yapılmamalı. Yapılınca, bölgede zaten sorunlar had safhada, yeni bir sorun ilave etmenin ne bölgeye ne bölge ülkelerine getireceği bir katkı yok."

"Dünyanın geleceği birtakım çılgın hareketlere bırakılmamalı"

Yıldırım, bir gazetecinin Kuzey Kore'deki gelişmeleri hatırlatarak, "Türkiye bu noktada endişeli mi ya da devreye girmek için bir çaba sarf ediyor mu?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı:

"Dünya ne kadar endişeliyse Türkiye de aynı oranda endişeli. Hiçbir şekilde dünyanın geleceği birtakım çılgın hareketlere, çılgın davranışlara bırakılmamalı. Onun için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum üzerine düşen bütün sorumluluğu alarak hem Kuzey Kore hem Arakan hem başka bölgelerde yaşanan insanlık suçlarına karşı daha duyarlı, daha keskin bir duruş sergilemesi icap eder."

"Akıldan ziyade duygu ön planda"

Almanya'daki gelişmelere ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine ise Başbakan Yıldırım, "Almanya seçimleri yaklaştı. Seçim üzeri fazla bir yorum yapmaya gerek yok. Çünkü akıldan ziyade duygu ön planda şu anda. Söylenen her şey Almanya ile Türkiye ilişkilerine olumlu bir katkı yapmadığı gibi iki toplumun yıllara dayanan dostluğuna ve güvenine de zarar veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Binali Yıldırım, "Seçim sonrası değişeceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bekleyelim görelim." karşılığını verdi.

Kaynak: AA