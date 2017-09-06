Госдеп: действия по дипсобственности России соответствуют Венской конвенции

2017-09-06 05:40 | www.apa.az | 4

Госдепартамент США заявил, что действия в отношении российской собственности соответствуют Венской конвенции, поскольку США отозвали согласие на размещение диппредставительств.

"Венская конвенция по консульским отношениям указывает на то, что все консульские учреждения создаются только с согласия принимающей стороны. США отозвали свое согласие в отношении консульства РФ в Сан-Франциско". Как передает АПА, об этом говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

Там отмечается, что "Венская конвенция по дипломатическим отношениям не препятствует установлению ограничений в отношении расположения посольских зданий или подразделений".