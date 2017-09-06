В Азербайджане возбужден ряд уголовных дел в отношении мошенников, обманывающих туристов

2017-09-06 06:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В этот летний туристический сезон в Азербайджане были зарегистрированы десятки неприятных инцидентов, в связи с некоторыми из них возбуждены уголовные дела. Об этом сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

По его словам, такие негативные инциденты произошли в основном при участии новооткрытых туристических компаний, лиц, самовольно оказывающих экскурсионные услуги, водителей такси, ресторанов.

Он отметил, что в нескольких отелях, включая известные, зарегистрированы случаи с неправильным оказанием услуг туристам и неправильного определения времени заезда и выезда туристов.

Председатель ассоциации сказал, что согласно мировым стандартам, стандартное время заезда в отель -14:00, выезда – 12:00.

"Но во многих случаях наблюдались задержка туристов и неготовность отелей принимать туристов. Туристы порой не могли получить свои комнаты до семи часов вечера. И это создало определенные проблемы. Кроме того, в ресторанах туристам, в частности из арабских стран, были представлены ложные цены, некоторые туристы были обмануты со стороны водителей такси. Люди, выдающие себя за экскурсоводов, обманули туристов, предоставив ложную информации о культуре и истории Азербайджана", - сказал Багиров.

Багиров с сожалением отметил, что многие мошенники обманули зарубежных и местных граждан, выдавая себя за представителей туристической компании.

Он также добавил, что были жалобы в связи с работой туристических компаний в летний туристический сезон.

"В этом сезоне зафиксировано десятки таких случаев. Эти жалобы поступили как на юридических, так и физических лиц. Местные граждане, которые хотели поехать заграницу, говорят, что они были обмануты мошенниками, которые выдавали себя за представителей туристических компаний. Сообщили, что они заплатили этим представителям для покупки туров за границу, а они им дали фальшивые документы. В результате они остались без самолета и без отеля за рубежом. Были и другие такие случаи. Приехавший в Азербайджан иностранец познакомился тут с водителем. Он представился как руководитель туристической компании и дал свои контакты иностранцам. После возвращения в свою страну иностранец дал эти контакты своим родственникам. А они отправили этому водителю деньги. Но когда прилетели в аэропорт, то увидели, что водителя нет. Безусловно, после такого турист вернется в свою страну с негативными впечатлениями об Азербайджане. Я надеюсь, что в следующем году данный вопрос найдет свое решение и подобных случаев не будет", - сказал Багиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева)