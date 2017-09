Совет печати Азербайджана распространил заявление в связи с антиазербайджанскими статьями в Washington Post

2017-09-06 06:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана распространил заявление в связи с антиазербайджанскими статьями, опубликованными в газете Washington Post, сообщили Trend в структуре.

"В разное время мы становились свидетелями предвзятых инициатив, направленных против Азербайджана, главы нашего государства. В последние дни ведется одна из таких злонамеренных кампаний. Речь идет о двух статьях антиазербайджанского характера, напечатанных в газете Washington Post после отчета структуры под названием The Organized Crime and Corruption Reporting Project (Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности) (OCCRP), опубликованного в британской газете The Guardian и других европейских СМИ. Абсолютно ясно, из каких центров управляются эти планомерно реализуемые в отношении нашей страны инициативы: силы, не принимающие независимую внутреннюю и внешнюю политику Азербайджана, их ставленники на местах, армянское лобби и диаспорские организации. Опубликованные в Washington Post статьи, представляющие собой злоупотребление свободой слова и выражения, являются частью грязной кампании, начатой в европейской масс-медиа публикацией отчета вышеуказанной организации. Подобные попытки вызывают сожаление и возмущение у азербайджанской общественности, в том числе у масс-медиа", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что 20 июля 2017 года азербайджанская общественность стала свидетелем участия главы государства на открытии построенного для журналистов 255-квартирного здания, его искреннего общения с журналистами.

"Президент Азербайджана в тот день заложил фундамент нового здания для журналистов. А четыре года назад глава государства принимал участие в открытии 156-квартирного здания. Тот факт что, Washington Post пытается придать этой социальной политике Азербайджанского государства, направленной на улучшение социального положения журналистов, являющихся его гражданами, иную окраску, перенести вопрос в материальную плоскость, вызывает сожаление. Мы решительно заявляем, что вопреки утверждениям Washington Post, Азербайджанское государство никогда не намеревалось купить журналистов за какое-либо вознаграждение. И азербайджанские журналисты тоже никогда не задумывались о том, что политика государства в их отношении может как-то ограничить их деятельность, склонить к самоцензуре. Они и сегодня абсолютно свободно выражают свои мысли, жесткую критику, преподносят читателям материалы, заставляющие задуматься», - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что, преувеличивая и акцентируя внимание на обеспечение журналистов квартирами, Washington Post также упоминает арест директора информационного агентства Turan.

«Следует учитывать, что в Азербайджане, как и во всех передовых странах, серьезно подходят к вопросу уклонения от налогов. Мы как Совет печати уже выразили нашу позицию в связи с этим. Мы уверены, что дело Мехмана Алиева будет расследовано абсолютно справедливо, беспристрастно, и будут приняты соответствующие законодательству меры», - говорится в заявлении.

Авторы заявления подчеркивают, что Азербайджанское государство высоко ценит роль медиа.

«Глава государства в своих выступлениях неоднократно призывал журналистов постоянно быть активными, освещать самые различные стороны жизни общества, донести недостатки, критиковать чиновников. Президент страны всегда чутко относился к миссии журналистики в обществе. Эта чуткость является формулой успеха государственной политики в отношении медиа. Любая подобная предвзятая кампания, рассчитанная на то, чтобы бросить тень на авторитет Азербайджана на международной арене, обречена на провал», - говорится в заявлении.

Отметим, что на основе подготовленной четвертого сентября текущего года структурой под названием Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) публикации, пятого сентября на сайте BBC News был опубликован материал под заголовком "Азербайджан управлял тайным грязным фондом стоимостью 3 миллиарда долларов", а также связанная с этим вопросом статья в газете The Guardian.

Вслед за этим в газете Washington Post были опубликованы две антиазербайджанские статьи под заголовками «French journalists in court accused of defaming Azerbaijan» (Французские журналисты в суде обвиняются в клевете на Азербайджан) и In Azerbaijan, some journalists get free apartments. Others get jail cells (В Азербайджане некоторые журналисты получают бесплатные квартиры. Другие получают тюрьмы).

(Текст: Талех Агавердиев)