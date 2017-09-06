В Агдамском районе обнаружена противопехотная мина производства Армении

2017-09-06 06:28 | www.apa.az | 2

В Агдамском районе обнаружена противопехотная мина производства Армении. Как сообщили АПА в Нацагентстве по разминированию территорий, 4 сентября поступила информация о том, что на территории села Афетли Агдамского района обнаружена мина.

На место происшествия была привлечена специальная оперативная группа агентства.

Специалисты провели осмотр пастбищного участка у реки Гаргар, в ходе которого была обнаружена 1 противопехотная мина производства Армении. В виду невозможности транспортировки мины 5 сентября было решено обезвредить мину на месте путем подрыва.

Было дополнительно осмотрено 8000 кв.м., других опасных предметов обнаружено не было.