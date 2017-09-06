Узбекистан и Кыргызстан подписали договор о госгранице

2017-09-06 06:40 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Совместное заявление и Договор об узбекско-кыргызской государственной границе подписали президенты Шавкат Мирзияев и Алмазбек Атамбаев по итогам переговоров, состоявшихся в рамках государственного визита главы Узбекистана в Бишкек, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Договор о госгранице подразумевает делимитацию 85 процентов кыргизско-узбекской границы, что составляет одну тысячу 170,53 километра. Оставшиеся 217 км общей границы, включающие в себя 36 участков, остаются неопределенными.

Подписаны также межправительственные соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между городами Андижан и Ош, Ташкент и Бишкек, сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух стран, сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства, сотрудничестве между регионами, соглашения о научно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве в сфере высшего образования, План совместных мероприятий по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между приграничными регионами Узбекистана и Кыргызстана на 2017-2019 годы, Меморандум о межпарламентском сотрудничестве и другие важные документы.

Как сообщалось, президент Мирзияев во вторник прибыл в Бишкек с двухдневным государственным визитом.

В ходе переговоров, состоявшихся в узком - между двумя президентами и расширенном – с участием официальных делегаций - форматах, стороны обсудили перспективы расширения и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, вопросы активизации взаимодействия приграничных регионов двух стран, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.

«На встрече с представителями СМИ Шавкат Мирзияев и Алмазбек Атамбаев отметили, что переговоры прошли в атмосфере взаимного уважения, доверия и конструктивности и что достигнутые исторические договоренности поднимут на качественно новый уровень сотрудничество между странами», - говорится в сообщении УзА.

Президент Атамбаев сообщил, что принял приглашение президента . Мирзияева посетить Узбекистан с государственным визитом, который планирует совершить в октябре.

(Автор: Демир Азизов)