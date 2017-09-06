Строительство TAP завершено более чем на 50% - акционер

2017-09-06 08:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Проект строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, реализован более чем на 50 процентов, сказал Trend источник в швейцарской компании Axpo Holding AG, которая является одним из акционеров TAP.

Реализация проекта идет в соответствии с графиком, и трубопровод будет готов транспортировать газ из азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу в 2020 году, сказал источник.

"Мы довольны прогрессом в реализации проекта, который на данный момент завершен более чем на 50 процентов", - сказал источник.

Компания Axpo Holding AG готовится к своей роли транспортировщика и покупателя азербайджанского газа начиная с 2020 года, добавил источник.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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