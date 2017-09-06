Али Гасанов: «Washington Post» - это издание, специализирующееся на фейковых информациях

2017-09-06 08:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выразил свое отношение к обвинениям, выдвинутым американским изданием «Washington Post».

"20 июля 2017 года при участии Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева состоялась церемония открытия здания, построенного для сотрудников средств массовой информации, и еще 255 представителей медиа получили квартиры. Благородная и достойная инициатива Президента Азербайджана была высоко оценена и одобрена всеми нашими журналистами и общественностью медиа, охарактеризована как наглядный пример внимания и заботы главы государства по решению социальных проблем сотрудников СМИ", - сказал Али Гасанов.

Он отметил, что к сожалению, уже в соответствии с сформировавшейся традицией эта важная инициатива враждебно комментируется некоторыми местными политическими группами, подконтрольными им медиа органами, а также рядом зарубежных СМИ, звучат такие нелепые обвинения как «ограничение в стране свободы слова и информации», «попытка подкупа журналистов» и др.

"Американское издание «Washington Post», всегда отличающееся недоброжелательным отношением к Азербайджану, опубликовало редакционную статью под заголовком «Некоторые журналисты получают бесплатные квартиры в Азербайджане. А другие – тюрьму», еще раз отчетливо продемонстрировало свою необъективность. Связывать меры, осуществляемые в деле решения жилищно-бытовых проблем сотрудников СМИ с делами лиц, арестованных за конкретные преступные деяния, является ни чем иным как злым умыслом и отсутствием логики. Ложь, искажение фактов или преднамеренное их предоставление – это особенности, присущие данной статье и в целом информационной политике этого издания", - сказал Али Гасанов.

По словам Помощника Президента Азербайджана, неслучайно, что даже Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял «Washington Post» в публикации лживых информаций, фальсификации фактов, обслуживании интересов различных политических кругов и специализации по фейковым информациям.

"В своем Твиттере господин Трамп сообщил, что газета «Washington Post» исказила факты, связанные с приостановлением его программы помощи сирийским мятежникам, ведущим борьбу с Башаром Асадом. По мнению главы государства США, фейковое издание сочиняет о нем многочисленные лживые истории и фактически превратилось в орудие в руках определенных кругов", - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана омтетил, что отчетливо видно, что «Washington Post» используется определенными политическими и монополистическими кругами как средство давления на глав государств, общественно-политических деятелей, бизнес-структуры и даже ряд государств и никак не может считаться образцом свободного медиа.

"И поэтому призывы «Washington Post» и стоящих за ним кругов о «демократической борьбе», «свободе медиа» не что иное, как пускание пыли в глаза", - добавил Али Гасанов.