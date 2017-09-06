Подозреваемый в краже из дома народной артистки пытался покончить с собой

2017-09-06 09:04 | www.oxu.az | 3

Человек, подозреваемый в совершении кражи из дома народной артистки Назпери Досталиевой, пытался совершить суицид в управлении полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в пункте временного содержания в Управлении полиции Наримановского района.

Житель Сумгаита Джавид Алиев 1986 года рождения, осужденный по статьям 177 (кража) и 234 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств) был доставлен в Управление полиции Наримановского района для дачи показаний. Находясь в пункте временного содержания Дж.Алиев, на которого были надеты наручники, попытался вскрыть себе вены.

При помощи сотрудников Управления полиции Наримановского района он был доставлен в Клинический медицинский центр №1.

По факту в Управлении полиции Наримановского района ведется расследование.

Отметим, что 19 августа неизвестные лица методом подбора ключей незаконно проникли в квартиру народной артистки Назпери Досталиевой в Наримановском районе Баку и украли железный сейф с драгоценностями и крупной суммой денег.



В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что кражу совершили ранее судимые Руслан Вердиев, Юнис Гусейнли и Асиф Гамидов. Эти лица были задержаны. 28 августа были задержаны еще два возможных участников группировки Джавид Алиев 1986 года рождения и Натиг Фараджов 1990 года рождения.

Члены группировки поделили между собой находившиеся в сейфе деньги, а также полученную с продажи драгоценностей выручку.



Также было установлено, что на следующий день эти лица сбросили сейф в канал, проходящий через территорию города Сумгаит. В ходе осмотра территории сейф был обнаружен и изъят.



В автомобиле А. Гамидова, квартирах Я. Гусейнли и Р. Вердиева был обнаружен героин.



А.С.

