Германия призывает своих граждан отказаться от поездки в Турцию

2017-09-06 09:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Германия призывает своих граждан отказаться от поездки в Турцию, сообщают в среду турецкие СМИ, со ссылкой на МИД Германии.

По данным СМИ, МИД Германии распространил сообщение, где говорится, что «Граждане Германии могут быть арестованы во время визита в Турцию в связи с обострением отношений между Берлином и Анкарой».

Такое заявление было сделано, после того как на прошлой неделе в турецкой провинции Анталья были арестованы двое граждан Германии по подозрению в шпионаже.

Отметим, что в последнее время наблюдается напряжение в отношениях Германии и Турции.

Ранее Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Германия выходит за рамки дозволенного в отношении к Турции.

В свою очередь, Чавушоглу отметил, что Турция не намерена портить отношения с Германией, однако государственные лица в Берлине также должны соблюдать корректность, давая политические оценки.

Глава турецкого МИД отметил, что в последнее время в Германии, особенно перед выборами, делается немало популистских заявлений.

Отметим, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль завил, что президент Турции делает все, чтобы отдалить Турцию от Европы.

Также Зигмар Габриэль заявил, что Германия пересмотрит экономическую политику, в частности кредитные и инвестиционные программы в отношении Анкары, из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции, в свою очередь, назвал заявления Габриэля неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами.

Отметим, что парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября, до этого времени у власти будет находиться кабинет министров Ангелы Меркель.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu