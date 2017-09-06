Названа самая склонная к преступлениям категория граждан

2017-09-06 09:22 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане большинство преступников – люди трудоспособного возраста, безработные и без образования.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в прошлом году в Азербайджане преступления совершило 12751 лицо из этой категории, что выше показателя за предыдущие годы.



В 2010 году в Азербайджане совершили преступления 15 535 безработных лиц трудоспособного возраста, не имевшие образования, в 2013 году - 11 420, в 2014 году - 12 008, в 2015 году - 11 991.

В целом за последние годы выросло число преступлений, совершенных безработными людьми без образования, но этот показатель все равно меньше, чем 11 лет назад.

За последние годы в Азербайджане выросло число преступников. В 2013 году их было 14 841 человек, в 2014 году - 15 560, в 2015 году - 16 322, в 2016 - 16 676 человек.

Э.А.

