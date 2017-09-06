Нефть дешевеет

2017-09-06 09:36 | www.trend.az | 3

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, так как спрос на энергоресурс остается пониженным на фоне медленного восстановления мощностей переработки на НПЗ в США после урагана "Харви", передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 08.08 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,39%, до 53,17 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,18% — до 48,57 доллара за баррель.

По данным минэнерго США общее число нерабочих мощностей на НПЗ в США составляет 3,8 миллиона баррелей нефти в сутки, или 20% от переработки в стране, несмотря на возобновление работ на некоторых предприятиях. Другие НПЗ, включая завод Marathon Oil Corporation в Галвестон-Бей и НПЗ компании Citgo в Корпус-Кристи, по данным агентства Рейтер, работают не в полную силу.

Кроме того, агентство сообщает о приближении к Карибским островам нового шторма Irma, которому присвоена рекордная "категория 5".

"Пока существует угроза еще одного урагана на побережье США, игроки будут осторожны на торгах", — приводит агентство слова аналитика банка ANZ.