Крупное ДТП в Турции - свыше пятнадцати раненных

2017-09-06 09:37 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сивас, в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком по предварительным данным получили ранения 17 человек, а также погиб один человек, сообщают в среду турецкие СМИ.
Сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Турции.
«Среди раненных есть дети и женщины», - сообщают СМИ.
Напомним, что за последние 10 лет в результате ДТП в Турции погибло порядка 42 тысяч человек и более двух миллионов человек получили ранения различной степени.
Согласно данным полицейского управления Турции ежегодно в стране происходит около одного миллиона ДТП с различной степенью ущерба.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu