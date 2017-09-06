Zeybekci: Ağustosta tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaştık

2017-09-06 09:33 | www.trend.az | 0

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "geçici dış ticaret verileri"ni değerlendirerek, ağustos ayında ihracatın artış ivmesini koruduğunu vurguladı.

Ağustos ayında ihracatın yüzde 12,36 artarak 13 milyar 287 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 15,3 artarak 19 milyar 164 milyon dolar seviyesine ulaştığını anımsatan Nihat Zeybekci, böylece ilk 8 ayda ihracatın yüzde 10,82 artışla 103 milyar 348 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 13,74 artışla 148 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleştiğine işaret etti.

Zeybekci, son 12 aylık dönem itibarıyla ihracatın yüzde 7,8 artış ile 152,6 milyar dolar sınırını aştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşmamız iki önemli hususu göstermektedir. Birincisi; özellikle ağustos ayının son günlerinde bayram tatilinin etkisine rağmen ihracatımız güçlü şekilde artışını sürdürerek, 2017 yılında büyümeye, üretime pozitif katkısının güçlü şekilde devam edeceğini göstermiştir. İkinci olarak, 'ihracat seferberliği yılı' ilan ettiğimiz 2017 yılında, Orta Vadeli Program hedefimiz olan 153,3 milyar doları kolaylıkla aşacağımıza, hatta 155 milyar dolarlık seviyeye de ulaşacağımıza olan inancımızı pekiştirmiştir."

AA