В Шамкире наркоманы напали на больницу

2017-09-06 09:51 | www.oxu.az | 4

В Шамкире лица, находившиеся под воздействием наркотических средств, совершили нападение на больницу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, 4 человека, личность которых пока не установлена, пришли в отделение травматологии Центральной больницы Шамкирского района и подняли там шум. Они совершили хулиганские действия в отношении больных и их близких.

Наркоманы забрали принадлежащий медсестре мобильный телефон стоимостью 600 манатов и скрылись.

По словам сотрудников больницы, у них часто случаются такие происшествия.

По факту ведется расследование.

С.Б.

