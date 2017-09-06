Начинается регистрация поступивших на вакантные плановые места колледжей

2017-09-06 10:00 | www.oxu.az | 4

Сегодня начинается регистрация абитуриентов, принятых на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9 лет) среднего образования.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, абитуриенты должны пройти регистрацию, предъявив документы в принявшие их учебные заведения 6-13 сентября.

Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в соответствующих учебных заведениях.

Непрохождение регистрации в названный период расценивается как отказ абитуриента от соответствующей специальности, и приказ о его принятии не будет отправлен в учебное заведение.

A.M.

