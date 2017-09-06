Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 150 млн манатов

2017-09-06 09:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) шестого сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 150 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены 1,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - до четвертого октября 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно новым требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на шестого сентября составляет 1,7009 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)