Режим прекращения огня был нарушен 123 раза

2017-09-06 10:05 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айырым, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Абдинли, Гарагашлы, Ширванлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.