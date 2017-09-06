Столица Туркменистана ждёт гостей

2017-09-06 10:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 17 сентября 2017 года в 17 часов начнётся новый отсчёт времени в истории международного спортивного движения. В этот день на многих языках мира, на всех континентах на радио, с телевизионных новостных каналов, на интернет-сайтах, в газетах и журналах слова «Туркменистан», «Ашхабад», «V Азиатские игры» будут на первых полосах. Ожидается, что в Играх «Ашхабад 2017» примут участие свыше 5 тысяч спорт­сменов из 64 стран, которые будут соревноваться в 21 виде спорта. Примечательно, что в Ашхабад съедутся впервые за все Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам сборные не только азиатских стран, но и Океании. Ещё одна важная деталь – Ашхабад первым в Центральной Азии получил право провести V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В Азии проживает более половины всего человечества, и V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, хозяином которых выступает Ашхабад, по своей значимости станут одними из крупнейших мировых спортивных соревнований, после Олимпийских игр, будут способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, содействовать упрочению мира и стабильности на земле.

В этой связи уместно привести слова основателя современного олимпийского движения, французского спортивного и общественного деятеля Пьера де Кубертена (1863-1937), написавшего прекрасную «Оду спорту», ставшую своеобразным гимном честной спортивной борьбе, радости и счастью: «О спорт, Ты – мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. Ты – согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты учишь разноязыкую молодёжь уважать друг друга. Ты – источник благородного, мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость – наше будущее, нашу надежду – под свои мирные знамёна. О, спорт! Ты – мир!».

Конечно, от этого грандиозного Праздника спорта не останутся в стороне туристические предприятия Туркменистана. Реализация такого крупного международного спортивного проекта, как «Ашхабад 2017», дает дополнительный стимул развитию туристической индустрии.

Тысячи зарубежных турис­тов и болельщиков прибудут в столицу в преддверии и в дни проведения Игр «Ашхабад 2017». Для них туристическими компаниями Туркменистана подготовлены разнообразные экскурсии по городу, среди которых – «Знакомство с архитектурой беломраморного Ашхабада», «Вечерний Ашхабад», «Посещение столичных музеев», «Прогулка по Тропе здоровья», «Восточный базар «Алтын Асыр», «Восьмое чудо света – подземное озеро Ковата», «Ниса – резиденция парфянских царей» и др.

Сегодня Ашхабад – это, без сомнения, один из самых красивых городов мира. Зарубежные туристы восхищаются оригинальной архитектурой и уютом нашего города, доброжелательностью его граждан. Иностранные путешественники удивляются, как в таких непрос­тых климатических условиях, находясь практически на краю пустыни Каракумы, Ашхабад всегда в таком зелёном красочном наряде, называют его городом-парком. Ашхабад–чисто восточный город, но в то же время этот город по-европейски современен и элегантен.

Большой интерес у туристов вызывают объекты, внесённые в Книгу рекордов Гиннесса. И в этом плане Ашхабаду есть что показать: самый высокий флагшток в мире с гигантским полотнищем Государственного флага Туркменистана, комплекс фонтанов, запечатлевший родоначальника турк­менской нации Огуз хана и шестерых его сыновей, Центр телерадиовещания «Туркменистан», вернее, его главная архитектурная особенность – звезда Огуз хана, которая считается самым большим в мире архитектурным изображением звезды, Культурно-развлекательный центр «Алем», гигантское сооружение высотой 95 метров со шпилем представляет собой ступенчатую пирамиду, на которой возвышается колесо обозрения закрытого типа.

В свободные от спортивных соревнований дни для гостей будет организована увлекательная поездка в древнюю Нису – историко-архитектурный объект, внесённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего лишь в 18 километрах от Ашхабада в живописной долине, где раскинулось село Багир, находятся развалины древней столицы Парфянского государства, соперничавшего за господство в древнем мире с Великим Римом. Зарубежным путешественникам будут предложены и маршруты культурного туризма как важной составляющей рекреационного потенциала Ашхабада.

Так, в Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана представлена богатая история нашей страны с древнейших времён до наших дней. Неизменной популярностью у зарубежных туристов пользуются археологические и этнографические экспонаты, интерес вызывают ювелирные украшения, образцы национальной женской одежды и ковровых изделий.

Не оставит равнодушными экскурсантов и посещение Музея изобразительных искусств Турк­менистана, который являет собой богатейшее наследие лучших примеров западноевропейского, русского и национального изобразительного и прикладного искусства. В музее экспонируются лучшие произведения отечественных живописцев – полотна Бяшима Нурали, Иззата Клычева, Айхана Хаджиева и других туркменских мастеров.

Всегда интересно и познавательно можно провести время в историческом центре столицы, в художественно-парковом комплексе «Ылхам» («Вдохновение»). Это своеобразный историко-художественный музей под открытым небом, запечатлевший скульптурные композиции выдающихся туркменских личностей – поэтов, мыслителей и писателей, оставивших заметный след в истории и культуре страны.

Прибывающих в туркменскую столицу гостей и турис­тов особенно впечатляют фонтаны, ставшие одной из визитных карточек Ашхабада. Их алмазные каскады в оправе зелёных аллей, скверов и парков придают городу неповторимый колорит. В настоящее время в Ашхабаде более 300 больших и малых, одиночных и объединённых в комплексы фонтанов. Поэтому гости столицы называют Ашхабад ещё и городом фонтанов, которые символизируют непрекращающуюся жизнь и постоянное

движение.

К юго-западу от Ашхабада, в живописных предгорьях Копетдага на площади 40 гектаров разместилась ещё одна турис­тическая достопримечательность – Национальный музей живой природы – одно из самых посещаемых мест туристами. Популярным туристическим маршрутом является посещение ипподромов Ашхабада, где гости знакомятся с живой легендой–ахалтекинским скакуном.

По инициативе лидера нации идёт работа по организации вертолётной экскурсии для туристов, которые прибудут в Ашхабад. Увидеть столицу с высоты птичьего полёта – незабываемое зрелище.

Сувенирная продукция, предлагаемая туристам, разнообразна и оригинальна – это ковровые изделия, туркменский текстиль, изделия народных промыслов ручной работы и многое другое. Турк­менская пословица гласит: «Гость выше отца!», поэтому мы говорим всем участникам, болельщикам, туристам этого грандиозного спортивного форума: «Добро пожаловать на Игры «Ашхабад 2017».