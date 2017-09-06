Иран призвал к прекращению насилия против мусульман в Мьянме

2017-09-06 10:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил насилие против мусульман в этой стране ЮВА с министром иностранных дел Малайзии Шри Анифа Аманом, а также министром иностранных дел Индонезии Ретно Лестари Принияри Марсуди, сообщает IRNA.

Выразив глубокую обеспокоенность трагическим положением мусульман в Мьянме, Зариф призвал мусульманские страны к практическим действиям, чтобы положить конец дискриминационному, негуманному обращению и насилию против мусульман в регионе.

Он также выразил готовность Ирана оказать помощь угнетенным людям и найти коллективные решения с помощью мирового сообщества и исламских стран.

По словам официальных лиц ООН, убийства и насилия против мусульман в Мьянме увеличились в последние недели, и в результате повышения напряженности лишь за неделю более 90 тыс. мусульман в Мьянме бежали из страны.

Кроме главы МИД Ирана, за них уже вступились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров, — они потребовали от ООН вмешаться и прекратить насилие.

4 сентября президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси также осудили насилие в Мьянме и призвали власти этой страны страны взять ситуацию под контроль.