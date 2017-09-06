Поножовщина на свадьбе в Нефтчале

2017-09-06 10:15 | www.oxu.az | 4

В Нефтчале на свадьбе произошла массовая драка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован во дворце торжеств в селе Гюнешли.

Так, в ходе массовой драки, возникшей на свадьбе, житель села Гюнешли 36-летний Эльнур Азизага оглу Салимов получил ножевое ранение, другой его земляк 47-летний Эльхан Имангулу оглу Абдуллаев получил телесные повреждения различной степени тяжести. Эльнур Салимов помещен в Нефтчалинскую центральную районную больницу, а Эльхан Абдуллаев был доставлен в Сальянскую ЦРБ.

По факту в Нефтчалинском районном отделении полиции ведется расследование.

A.M.

