Бренд «Ашхабад 2017» по-новому открывает Туркменистан миру

2017-09-06 10:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан открывается миру как государство стабильного социально-экономического развития, а также как центр для международных спортивных соревнований. Особое значение в этом плане имеет проведение в сентябре этого года V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Они пройдут на территории Олимпийского городка, где разместились объекты спортивного и смежного назначения, по всем параметрам отвечаю­щие высоким международным стандартам и требованиям. Мировые средства массовой информации в преддверии международного спортивного праздника всё больше внимания уделяют этому событию. В фокусе их внимания – уникальный Олимпийский городок, а также символ, образ и талисман Игр. Словом, бренд «Ашхабад 2017». Со всей уверенностью можно сказать, что он надолго запомнится всем участникам и гостям этого спортивного праздника и по-новому откроет миру независимый нейтральный Туркменистан.

Символ V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам включает ряд изображений, несущих в себе глубокий смысл. Ахалтекинский скакун – национальное достояние туркменского народа. Его изображение на символике V Азиатских игр в зак­рытых помещениях и по боевым искусствам также является олицетворением здоровья. Полумесяц воп­лощает новые начинания, ясные цели, а самое главное – воодушевлённость. Использовано также изображение звезды, которая, являясь спортивным символом всех азиатских стран, олицетворяет дружбу. Таким образом, все эти изображения и их цвета вместе образуют символ V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и воплощают девиз Игр «Ашхабад 2017»: «Здоровье. Воодушевление. Дружба.».

На талисмане V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам нашли своё художественное прочтение многовековая история и богатое культурное наследие туркменского народа. Гимном Игр «Ашхабад 2017» туркменистанцы единодушно выбрали вдохновенное творение главы государства «Вперёд, только вперёд, край родной – Туркменистан!». Слова и музыка этого сочинения Президента Гурбангулы Бердымухамедова наиболее точно выражают высокие чувства гордости и счастья, испытываемые туркменистанцами за независимый нейтральный Туркменистан.

Бренд «Ашхабад 2017» даёт всем нам ощущение сопричастности к этому событию, объединяет в едином духовном порыве. Это и совокупность представлений, ассоциаций, образов, идей, которые складываются в умах миллионов людей о предстоящем междуна­родном спортивном празднике. Бренд «Ашхабад 2017» раскрывает историю, национальную культуру и традиции нашего народа. V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, безусловно, повысят привлекательность страны для мирового сообщест­ва, дадут импульс развитию турис­тической индустрии.

Правовой основой использования бренда служит Закон Туркменистана «Об организации и проведении в 2017 году V Азиатских игр в закрытых помещениях и по бое­вым искусствам в городе Ашхабаде», принятый 26 марта 2016 года. Закон, в частности, регламентирует особенности организации рекламы в период организации и проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также порядок использования символики Игр. К символике Игр «Ашхабад 2017» закон относит также произведения изобразительного искусства, музыкальные, литературные и иные произведения, содержащие символику или её элементы и предназначенные для обозначения Игр «Ашхабад 2017». Другой Закон Туркменистана «О рекламе» от 26 марта 2016 года определяет правовые, организацион­ные и экономические основы рекламной деятельности, в том числе и социальной рекламы, которая направлена на освещение наиболее актуальных явлений с целью оказания воздействия на модель общественного поведения и привлечения внимания к перспективам развития.

В целом, благодаря постоянному вниманию главы государства о надлежащей организации подготовительных работ к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам созданы все условия для проведения грандиозного международного спортивного соревнования на высоком уровне. Если к этому прибавить знаменитое туркменское гостеприимство, то получится настоящая олимпийская атмосфера здоровья, воодушевлённости и дружбы. Гостеприимство одно из фундаментальных понятий человеческой цивилизации в паре с благородными традициями олимпизма в современном мире являются одним из действенных инструментов взаимопонимания и дружбы народов.