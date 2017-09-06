Шемаха и Тират-Кармель стали городами-побратимами (ФОТО)

2017-09-06 10:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский город Шемаха и израильский город Тират-Кармель стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписано между администрациями двух городов в рамках визита израильской делегации, возглавляемой мером города Арие Таль, сказал в среду Trend представитель международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Вахид Байрамов.

В состав израильской делегации также входят заместители мера Тират-Кармеля, глава муниципалитета города, генеральный директор международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Лев Спивак, активисты ассоциации.

Соглашение о сотрудничестве между двумя городами подписали глава Исполнительной власти Шемахи Асиф Агаев и мер Тират-Кармель Арие Таль.

На церемонии подписания соглашения также принял участие заместитель посла Израиля в Азербайджане.