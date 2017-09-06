По каким вопросам в Азербайджане можно обратиться к банковскому омбудсмену?

2017-09-06 10:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня начал действовать сайт банковского омбудсмена.

Согласно информации размещенной на сайте омбудсмена (www.bankombudsman.az), на сегодняшний день сюда уже направлено два обращения.

Максимальная сумма контракта, споры по которым омбудсмен может урегулировать, составляет две тысячи долларов (или эквивалентная сумма в манатах по курсу Центробанка на момент поступления обращения).

Основная задача банковского омбудсмена - помочь банкам и их клиентам урегулировать споры по исполнению, заключению, изменению или расторжению контрактов в досудебном порядке.

Важный момент заключается в том, что к омбудсмену могут обращаться только физические лица и только по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.

Для обращения к омбудсмену также должны быть соблюдены следующие условия:

1. По предмету спора не должно быть вступившего в силу судебного акта;

2. К омбудсмену можно обратиться, если это не повторное обращение по одному и тому же вопросу;

3. Предмет спора, отраженный в обращении, не должен быть старше двух лет;

4. Обращение к омбудсмену не должно быть связано с общей банковской деятельностью, спектром услуг банков, их процентной или ценовой политикой;

5. Предмет спора не должен включать в себя уголовное или административное нарушение;

6. К омбудсмену можно обратиться с жалобой только к действующим банкам.

Омбудсмен рассматривает обращения в течение одного месяца по Баку или двух месяцев за пределами столицы Азербайджана.

Перед тем, как отправить обращение к омбудсмену, физическое лицо должно направить свои претензии в банк в письменной форме. В свою очередь, банк должен в течение 30 дней предоставить этому лицу ответ. К омбудсмену физическое лицо может обратиться в течение 60 дней после получения ответа или же спустя 30 дней с момента направления письма в банк.

Банковским омбудсменом в Азербайджане является Икрам Каримов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli