В Азербайджане мужчины больше пользуются интернетом, чем женщины

2017-09-06 10:35 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане среди интернет-пользователей больше мужчин, чем женщин.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, за последние годы число интернет пользователей стремительно выросло. Если в 2008 году интернетом пользовалось 17,2% населения страны, то в 2012 году этот показатель составил 70%, а в 2016 году – 78%.

В Азербайджане во все годы мужчины опережали женщин по числу интернет-пользователей. Несмотря на то, что в 2016 году количество женщин, пользующихся интернетом, выросло примерно в 6 раз, а мужчин – в 4 раза, женщины все равно не смогли обогнать мужчин по этому показателю.

В целом, в 2008 году интернетом пользовались 21,6% мужчин и 12,6% женщин страны, в 2009 году – 32% мужчин и 23% женщин, в 2016 году - 79,9% мужчин и 76,1% женщин.

Э.А.

