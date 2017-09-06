Компания Apamark предлагает 24 различных сценария

2017-09-06 10:31 | www.apa.az | 3

Маркетинговая и PR компания Apamark, занимающаяся разработкой персональных предложений для отечественных и зарубежных компаний, отличающаяся наличием профессиональной команды сотрудников и широкой технической базы, в связи с началом нового сезона предлагает своим клиентам 24 различных сценария рекламных роликов.

Предлагаемые компанией сценарии охватывают сектор строительных материалов, медицинскую сферу, сектор розничной торговли, энергетических напитков, а также сектор телекоммуникаций. Среди сценариев для упомянутых секторов есть как имиджевые, так и относящиеся непосредственно к самой продукции. Заинтересованные компании могут обращаться в Apamark по телефону (012) 488 35 42 или по адресу электронной почты info@apamark.az.

Отметим, в течение года Маркетинговая и PR компания Apamark выпустила для Кавказской сети отелей в общей сложности 128 видеороликов рекламного и просветительского характера.