Самра Рагимли презентовала новый клип – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-06 10:54 | www.oxu.az | 2

Представительница Азербайджана на «Евровидении 2016» Самра Рагимли организовала пресс-конференцию для презентации своего нового клипа «Tərs gedir».

Как передает Oxu.Az, в мероприятии приняли участие мать певицы и модель Илаха Бахшиева. Во время пресс-конференции певица выглядела подавленной. Сама С.Рагимли сказала журналистам, что волнуется.

По ее словам, авторами песни стали Орхан Гарабасма и Анар, а режиссер клипа – Фархад Али.

Айтен Садыгзаде

Фото: Эхтирам Джаби

