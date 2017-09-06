Запад не может определиться – хорошо живется журналистам в Азербайджане или плохо?

2017-09-06 10:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Никак не может определиться Запад с вопросом, как живется в Азербайджане представителям СМИ. То западные издания не скупятся на слова о невыносимых условиях жизни работников азербайджанских медиа, то вдруг, находят негатив в том, что тем же несчастным журналистам раздают бесплатные квартиры.

Но обо всем по порядку. Накануне в газете Washington Post была опубликована статья, о том, что азербайджанское правительство якобы раздает бесплатные квартиры азербайджанским журналистам, чтобы купить их??? Правда для чего правительству Азербайджана лояльность такого огромного количества журналистов пишущих не только на политические, но и на экономические, социальные темы, спортивных обозревателей, технических работников СМИ, корректоров и журналистов, работающих в области освещения различных культурных мероприятий, газета не уточнила.

На деле, можно было просто найти список тех, кому выделили бесплатные квартиры и посмотреть, над чем работают ребята, а также уточнить их семейное и социальное положение. Квартиры, выделялись людям, у которых не было своего жилья, при том, что есть дети или престарелые родители на попечении. Но кому нужно столь тщательное расследование вопроса выделения квартир азербайджанским журналистам, когда с Запада определенная центростремительная сила гонит очередное цунами лжи в сторону Азербайджана?

Слишком подозрительно, слишком странно, что одновременно в нескольких изданиях – рупорах неких политических центров силы, работающих на определенный круг всем известных азербайджанских «хейтеров», которые нарушая все законы оправдывают оккупацию азербайджанских земель и с удовольствием регулярно посещают оккупантов в Нагорном Карабахе, появился шквал негативных фейковых статей, направленных на дискредитацию имиджа страны.

Не важно, что информация в изданиях слеплена кое-как и не проверенна, не важно, что ложь построена на домыслах, а правду никто из авторов этих публикаций даже не искал и вся статья пестрит выражениями «по слухам», «по некоторой информации» «по информации полученной изданием из надежных источников». Никто из читателей западных СМИ уже давно не хочет никаких фактов и доказательств. Они глотают ту «правду», которую пишут их журналисты и не важно, что через некоторое время это все оказывается фейком – о неправде говорят громко, о том, что это вскрылось, что информация - фальшивка в основном замалчивают.

Однако, вернемся к публикации Washington Post. Хотелось бы попросить так называемых коллег, уже определиться – так все-таки хорошо живут азербайджанские журналисты или плохо? И что именно обещали автором статьи за очередную фейковую новость об Азербайджане – может быть, бесплатную квартиру где-то под Вашингтоном?...

(Автор: Эльмира Таривердиева )