В Турции ликвидирован неизвестный планировавший нападение на здание разведки

2017-09-06 11:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Турции ликвидирован неизвестный, который планировал нападение на здание турецкой разведки (MİT) в провинции Мерсин на юге Турции, сообщают в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщению, обезвреженный человек планировал бросить устройство с взрывчатым веществом у входа в здание MİT.

СМИ сообщают, что на место инцидента прибыли отряды жандармерии.

Личность человека, планировавшего совершить нападение на здание MİT, не разглашается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu