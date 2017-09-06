Главы МИД Турции и Грузии обсуждают в Баку региональное сотрудничество (ФОТО)

2017-09-06 11:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду проходит встреча глав МИД Турции и Грузии Мевлюта Чавушоглу и Михеиля Джанелидзе, находящихся с визитом в Азербайджане для участия в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.

На повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран вынесены вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, реализации региональных проектов, а также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.