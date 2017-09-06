В Баку встречаются главы МИД Грузии и Турции

2017-09-06 11:10 | www.oxu.az | 2

В Баку проводится встреча между министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе и его турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, встреча состоялась в рамках 6-ой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Отметим, что на 6-ой трехсторонней встрече будут рассмотрены принятые на предыдущих встречах решения, обсуждены вопросы регионального сотрудничества с участием 3 стран и в конце подписан «План трехстороннего сотрудничества в 2017-19 годах».

A.M.

