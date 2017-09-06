Названы представители Азербайджана на «Miss & Mister Planet – 2017» – ФОТО

2017-09-06 11:16 | www.oxu.az | 3

В грузинском Батуми 11-17 сентября пройдет международный конкурс красоты среди парней и девушек «Miss & Mister Planet – 2017».

Как передает Oxu.Az, Азербайджан в этом конкурсе представят Гюнель Мамедова, Фахри Гасымов и Эльшад Магеррамов.

Отметим, что Гюнель Мамедов была выбрана «II Vice Miss Azerbaijan» на модельном конкурсе «Miss & Mister Azerbaijan – 2016». Другой участник Фахри Гасымов стал победителем конкурса моды «Özünə bax». Эльшад Магеррамов снимается в азербайджанских сериалах.

Турцию на конкурсе представит наша соотечественница Гамида Гаджизаде, а Россию – известная модель Ирина Везирова.

Айтен Садыгзаде

