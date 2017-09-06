Судно для подводных работ на проекте "Шах Дениз-2" введено в эксплуатацию (ФОТО)

2017-09-06 11:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Консорциум по разработке азербайджанского крупного газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" во главе с BP ввел в эксплуатацию судно "Ханкенди" для осуществления подводных строительных работ в рамках второй стадии разработки проекта , говорится в сообщении BP Azerbajan, распространенном в среду.

Как отмечается в сообщении, судно стоимостью 378 миллионов долларов было спроектировано и построено с применением самых последних технических достижений для строительства самой большой подводной добывающей системы на Каспии в рамках проекта "Шах Дениз-2".

"Судно "Ханкенди", готовое отправиться на месторождение, будет проводить подводные строительные и монтажные работы в течение 11 лет", - говорится в сообщении.

Как сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, слова которого приводятся в сообщении, компания испытывает чувство гордости от ввода в эксплуатацию этого сложного и многофункционального судна, которое в рамках крупного проекта "Шах Дениз-2" способно установить в Каспийском море самую современную подводную добывающую технологию.

"Это еще одно знаменательное достижение в сотрудничестве с местными подрядчиками в проекте "Шах Дениз", и мы ожидаем, что судно "Ханкенди" окажет значительную поддержку реализации проекта. Выражаю свою благодарность Бакинскому судостроительному заводу, имеющему большие заслуги в деле завершения безопасного и эффективного строительства этого уникального судна, и другим сторонам, придавшим импульс этим работам", - сказал Джонс.

Длина судна составляет 155 метров, его ширина - 32 метра, а площадь основной палубы - 2000 квадратных метров. Общий вес судна составляет 17,6 тысячи тонн, его осадка - 6,5 метра, а грузоподъемность 5000 метрических тонн. На судне имеются два машинных отделения с шестью 4,4-мегаваттными и двумя 3,2-мегаваттными генераторами. Оно оснащено системой динамического позиционирования, что позволяет осуществлять работы при волнах высотой 3,5 метра, 900-тонным основным краном для проведения операций на глубине до 600 метров, двумя водолазными капсульными системами на 18 человек, двумя управляемыми удаленно подводными аппаратами и укрепленной шахтой для спуска оборудования. Судно "Ханкенди" сможет осуществлять самые сложные работы без необходимости в якорях.

Палуба судна рассчитана максимум на 175 человек, включая экипаж и специалистов. Работники судна состоят из специализированных в областях инженерии и управления проектом местных и зарубежных специалистов. Предусмотрено проведение масштабных курсов, чтобы в дальнейшем рабочий состав состоял полностью из местных кадров.

Судно "Ханкенди" было спроектировано и построено на Бакинском судостроительном заводе (Baku Shipyard), который является совместным предприятием SOCAR, Азербайджанской инвестиционной компании и Keppel O&M.

(Автор: Максим Цурков)