Началась встреча глав МИД Азербайджана и Грузии

2017-09-06 11:19 | www.apa.az | 4

В Баку проходит встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Грузии – Эльмара Мамедъярова и Михаила Джанелидзе.

Как сообщает АПА, переговоры ведутся в рамках 6-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Отметим, в ходе трехсторонней встречи будут рассмотрены решения, принятые на предыдущих переговорах. Стороны также обсудят вопросы регионального сотрудничества с участием трех государств. По итогам встречи намечено подписание «Плана трехстороннего сотрудничества на 2017-2019 годы».