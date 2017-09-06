Уровень смертности в Баку снижается

2017-09-06 11:20 | www.apa.az | 4

В течение января-июня 2017 года регистрационными районными (городскими) отделами в Баку были зарегистрированы 14713 новорожденных.

Как сообщили АПА в Управлении статистики города Баку, на каждую 1000 человек этот показатель составляет 13,2.

Из новорожденных 52,3% (7701) мальчики, 47,7% (7012) - девочки. 168 – двойняшки, 4 – тройняшки.

С начала года было зарегистрировано 6529 случаев смерти, уровень смертности снизился с 6 и составляет 5,9 на каждую 1000 человек.

В первой половине 2017 года в Азербайджане было зарегистрировано 6689 браков и 2420 разводов. Число браков на каждую тысячу человек составило 6 ед., а число разводов – 2,2 ед.