ООН реализует в Туркменистане проект по совершенствованию системы госуправления

2017-09-06 11:27 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и ПРООН (Программа развития ООН) реализуют проект по совершенствованию системы государственного управления, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В Академии государственной службы при президенте Туркменистана в рамках совместного проекта состоялась рабочая встреча с участием постоянного представителя ООН в Туркменистане Елены Пановой.

Состоялось обсуждение перспектив партнерства по совершенствованию системы государственного управления, подготовке госслужащих и внедрению инновационных методик в учебные программы.

В ходе встречи были обсуждены предстоящие мероприятия проекта, включающие проведение цикла лекционных занятий по таким направлениям, как правовые и организационные основы государственной службы на международном и национальном уровне, международное законодательство и инструменты противодействия коррупции.

Повышению эффективности обучения слушателей Академии послужит и организация ряда «круглых столов» и семинаров с элементами интерактивных форм учёбы при участии международных экспертов по электронному документообороту, стратегическому управлению и планированию, а также оценке потребностей населения в социальных услугах.

(Автор: Гусейн Гасанов)