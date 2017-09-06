Адвокат: «Мы ждем запроса Израиля в связи с экстрадицией Лапшина»

2017-09-06 11:27 | www.apa.az | 5

Об этом АПА сообщил адвокат Александра Лапшина Эдуард Чернин.

Адвокат сказал, что правительство Израиля должно направить запрос в Министерство юстиции Азербайджанской Республики в связи с экстрадицией Лапшина: «Запрос должен быть отправлен примерно в течение 5-6 дней. После этого мы обратимся в суд».

Отметим, А. Лапшин встретился с представителями посольства Израиля в Азербайджане и сказал им, что хочет быть экстрадирован в Израиль.

Имеющий гражданство России, Украины и Израиля Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшину были выдвинуты обвинения по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджанской Республики.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям выдвинутые в отношении Александра Лапшина обвинения по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) УК АР были сняты.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Лапшин был объявлен виновным по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) и приговорен к 3 годам лишения свободы.