Названо время возвращения азербайджанских паломников из Хаджа

2017-09-06 11:37 | www.oxu.az | 4

Определился график возвращения азербайджанских паломников, отправившихся в этом году в Хадж.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, первые группы азербайджанских паломников вернутся в Баку из Медины 12 сентября, а следующие группы – 13, 14 и 15 сентября.

Также отметим, что паломники, совершившие все церемонии, с завтрашнего дня начнут возвращаться в Медину.

Отметим, несмотря на то, что ранее квота была установлена в 600 человек, позже в список паломников были добавлены еще 300 человек. Таким образом, из Азербайджана в хадж в этом году отправятся 900 паломников. Несмотря на повышение квоты, количество паломников в этом году меньше, чем в прошлом. В 2016 году в хадж из Азербайджана отправились 1040 человек. В отличие от предыдущих лет, в этом году паломникам не предлагаются различные пакеты (VIP и относительно недорогие). Стоимость пакета на одного человека составляет 3850 долларов США. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке в этом году паломники отправятся в Саудовскую Аравию не на автобусах, а на самолетах, рейсами авиакомпании АЗАЛ. Единственным организатором паломничества в Мекку в Азербайджане является Управление мусульман Кавказа.

Э.А.

