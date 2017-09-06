В конце сентября состоится визит президента Турции в Азербайджан - Чавушоглу

2017-09-06 11:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мовлют Чавушоглу обсуждают в среду в Баку перспективы двустороннего и регионального сотрудничества.

Переговоры проходят в рамках министериала Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.

На повестке переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран рассматривают перспективы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, реализация региональных проектов, а также проводят обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

По словам Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган посетит Баку в конце сентября, после его участия в Генассамблеи ООН.