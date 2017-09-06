В Баку состоится концерт памяти Муслима Магомаева

2017-09-06 11:45 | www.oxu.az | 5

В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку состоится концерт молодых исполнителей, посвященный 75-летию со дня рождения Народного артиста СССР, выдающегося певца и композитора Муслима Магомаева.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе РИКЦ, концерт состоится 12 сентября, начало в 16:00.

На мероприятии молодые вокалисты исполнят песни из репертуара великого артиста.

Напомним, что согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в течение всего 2017 года в республике организуется ряд мероприятий, посвященный 75-летию М. Магомаева.

A.C.

